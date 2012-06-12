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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 08:23 BJT

〔韩国股市〕受西班牙忧虑拖累盘初跌逾1%,脱离上日的四周收盘高位

路透首尔6月12日电---韩国股市周二盘初下跌,从上日触及的四周收盘高位回落,因投资者对援助西班牙银行业计划的细节感到不安.

炼油股表现逊于大盘,SK Innovation(096770.KS)下挫2.5%,GS控股(078930.KS)跌2.4%.

0005GMT时,综合股价指数.KS11下跌1.29%,至1,843.01点.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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