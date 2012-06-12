美国与加拿大经济指标预测--6月12日-6月19日****

路透基点：台湾企银启动Valleyfield的4,000万美元再融资交易--TRLPC
路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
路透6月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月12日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 5月 -- 94.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月9日当周 -- +0.4%
1230 美国出口物价 5月 -0.1% +0.4%
进口物价 -1.0% -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月9日当周 -- +3.1%
1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 48.5
1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 盈余1,250 盈余591.2
6月13日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月8日当周 -- 804.8
再融资指数 -- 4,476.2
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.6% -0.2%
(较上年同期) +1.1% +1.9%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.8% +2.7%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 -0.2% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +0.1%
1400 美国企业库存 4月 +0.3% +0.3%
6月14日(四)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -0.2% 持平
(较上年同期) +1.8% +2.3%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
1230 美国实质所得 5月 -- 持平
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,323 赤字1,241.1
1230 加拿大产能利用率 第一季 80.5% 80.5%
1230 加拿大新屋价格 4月 +0.3% +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月9日当周 37.5 37.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.775
续请失业金人数(万人) 6月2日当周 326.9 329.3
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2%
6月15日(五)
1230 加拿大制造业销售 4月 +0.3% +1.9%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 13.00 17.09
1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 4月 -- 净买入362
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超204.7
1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.1% +1.1%
产能利用率 79.2% 79.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 77.5 79.3
现况指数 85.3 87.2
预期指数 71.8 74.3
1430 美国ECRI一周领先指标 6月8日当周 -- 121.6
----------------------------------6月18日当周--------------------------------
6月18日(一)
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 29 29
6月19日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月16日当周 -- --
1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 72.5 71.7
建筑许可年率(万户) 73 72.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 -- +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月16日当周 -- --
-- 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天会议的首日(完)
--编译 石冠兰;审校 张荻
路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠