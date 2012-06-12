〔全球汇市〕欢迎亚洲国家提高汇率弹性的努力--日央行总裁白川方明

他还称,日本金融体系在金融危机期间基本保持稳定.

"由于日本经历过1990年代的金融危机,已经采取了各种措施加强金融系统,"他说.

"部分由于这些措施,日本金融系统能够基本保持稳定,安然度过了雷曼兄弟和其他金融机构的破产、日本东部大地震和欧债危机等考验,"他通过视频在旧金山联储举行的一次会议表示.(完)