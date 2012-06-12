〔全球汇市〕欢迎亚洲国家提高汇率弹性的努力--日央行总裁白川方明

金属期市：伦铜触及近一周高位，受中国制造业回暖所支持
路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三攀升至近一周高位，受主要金属消费国中国的制造业增长回暖，以及对铜矿供应短缺的担忧所支撑。
路透旧金山6月11日电---日本央行总裁白川方明周一表示,对亚洲国家提高汇率弹性的努力表示欢迎.
他还称,日本金融体系在金融危机期间基本保持稳定.
"由于日本经历过1990年代的金融危机,已经采取了各种措施加强金融系统,"他说.
"部分由于这些措施,日本金融系统能够基本保持稳定,安然度过了雷曼兄弟和其他金融机构的破产、日本东部大地震和欧债危机等考验,"他通过视频在旧金山联储举行的一次会议表示.(完)
--编译 李春喜;审校 徐文焰
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