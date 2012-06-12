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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 08:58 BJT

〔全球汇市〕欢迎亚洲国家提高汇率弹性的努力--日央行总裁白川方明

路透旧金山6月11日电---日本央行总裁白川方明周一表示,对亚洲国家提高汇率弹性的努力表示欢迎.

他还称,日本金融体系在金融危机期间基本保持稳定.

"由于日本经历过1990年代的金融危机,已经采取了各种措施加强金融系统,"他说.

"部分由于这些措施,日本金融系统能够基本保持稳定,安然度过了雷曼兄弟和其他金融机构的破产、日本东部大地震和欧债危机等考验,"他通过视频在旧金山联储举行的一次会议表示.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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