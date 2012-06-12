〔路透调查〕澳元和新西兰元料将持稳,不过汇率预估区间很宽

路透悉尼6月12日电---澳元料将持稳,尽管国内利率较低,不过全球前景不确定性令澳元汇率预估范围很大.

48位分析师预估中值为,澳元/美元AUD=D4在未来一到三个月料为0.98美元,一年内料将逐渐升至平价.

对澳元未来三个月汇率预估区间低见0.90,高达1.070;对未来一年的预估区间则为0.8000-1.1000.澳元/美元周二报0.9860,今年迄今该货币对高见1.0857,最低触及0.9581.

预估范围很宽反映出,澳元对全球经济前景、特别是中国前景,以及总体风险情绪都很敏感.

澳洲5月和6月降息亦引发澳元波动,不过很多人认为,澳洲还有实行刺激举措的空间对其经济来讲是正面因素.

"汇率预估从没有像现在这样难,"Westpac资深国际经济分析师Huw McKay表示,"需要非常严谨才能保证自己的预估准确,因为汇价更为频繁地剧烈波动."

澳元汇率很大程度上将取决于美国和欧洲的形势发展.Westpac预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取进一步量化宽松举措,且欧洲央行将扩大流动性供应,目前还不清楚将怎样平衡这些因素.

"我们不会脱离这些趋势...澳元疲势将持续至第三季,随后将在年底反弹,且这次反弹将持续至2013年上半年."McKay表示.

令情况更为复杂的是,外国央行为了储备多元化,对澳元有持续需求.

澳洲是为数不多的保有AAA评级的几个国家之一.澳洲当局也几乎未显示出干预澳元汇率的倾向,这不同于日本和瑞士.

同样,新西兰元NZD=D4在未来几个月料将徘徊在0.7600美元左右,随后在12个月内小升至0.7800.而且对新西兰元汇率的预估区间也很广,从0.6200到0.8600.

新西兰元兑美元周二报0.7678,今年迄今在0.8471-0.7522区间交投.(完)