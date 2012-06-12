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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 08:47 BJT

《汇市简讯》美元兑泰铢上探周五高位31.815

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* 美元/泰铢上探周五高位31.815,隔夜曾有风险抛盘

* 该货币对开高31.67-31.70,上日亚洲收盘价为31.59

* 隔夜美国机构和泰国进口商在31.60上方有良好买需

* 美元/泰铢纽约市场交投于31.60-31.68,收于31.67.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张荻

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