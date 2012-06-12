〔欧元区金融〕希腊因西班牙救援协议感到不平,试图寻求放宽纾困条件

背景资料：预测机构对今年中国住宅市场走势及政策看法汇总
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
路透雅典/都柏林6月11日电---西班牙获得一份条件较为宽松的国际援助协议,让希腊的政治领导人相信,他们也能从债权人那里得到更优惠的条件,但同样接受纾困帮助的爱尔兰和葡萄牙似乎更安于现状.
希腊左翼激进联盟党认为西班牙获得的纾困协议条件较为宽松,说明欧洲对希腊金援计划中的紧缩举措要求已无需遵守.
该党一位发言人称,其对这场危机的看法"被证明是完全正确的".该党的主张包括取消原先签订的较为严苛的1,300亿欧元希腊纾困方案,并与欧盟和国际货币基金组织(IMF)重新展开磋商.
有更多主要政党支持对希腊的纾困方案,但要求软化其中的条件,而不是全盘抛弃纾困方案.希腊保守派新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)也表示,与欧洲协商的好处要多过与之对抗.
新民主党在民意调查中的支持率与左翼激进联盟党并驾齐驱,但无论这两个政党中哪一个赢得6月17日的选举,似乎都会让希腊政府借着西班牙1,000亿欧元救助案的条件与欧盟再度摊牌,由此可能决定希腊在欧元区的去留.
西班牙纾困计划也引起普通希腊民众的注意.一些希腊人发现,随着欧元区危机不断扩散,有迹象显示欧洲领导人准备放宽条件.
"由于有更多国家被牵扯进危机,这对我们来说是有利的,因为我们有理由争取更好的条件,"31岁的售货员Eleni Karakoussi说.她准备投左翼激进联盟党一票.
"我并不担心我们会被迫离开欧元区.我厌倦了担惊受怕.我只希望在6月17日以后,我们会有工作,能维持生计."
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债