〔欧元区金融〕希腊因西班牙救援协议感到不平,试图寻求放宽纾困条件

路透雅典/都柏林6月11日电---西班牙获得一份条件较为宽松的国际援助协议,让希腊的政治领导人相信,他们也能从债权人那里得到更优惠的条件,但同样接受纾困帮助的爱尔兰和葡萄牙似乎更安于现状.

希腊左翼激进联盟党认为西班牙获得的纾困协议条件较为宽松,说明欧洲对希腊金援计划中的紧缩举措要求已无需遵守.

该党一位发言人称,其对这场危机的看法"被证明是完全正确的".该党的主张包括取消原先签订的较为严苛的1,300亿欧元希腊纾困方案,并与欧盟和国际货币基金组织(IMF)重新展开磋商.

有更多主要政党支持对希腊的纾困方案,但要求软化其中的条件,而不是全盘抛弃纾困方案.希腊保守派新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)也表示,与欧洲协商的好处要多过与之对抗.

新民主党在民意调查中的支持率与左翼激进联盟党并驾齐驱,但无论这两个政党中哪一个赢得6月17日的选举,似乎都会让希腊政府借着西班牙1,000亿欧元救助案的条件与欧盟再度摊牌,由此可能决定希腊在欧元区的去留.

西班牙纾困计划也引起普通希腊民众的注意.一些希腊人发现,随着欧元区危机不断扩散,有迹象显示欧洲领导人准备放宽条件.

"由于有更多国家被牵扯进危机,这对我们来说是有利的,因为我们有理由争取更好的条件,"31岁的售货员Eleni Karakoussi说.她准备投左翼激进联盟党一票.