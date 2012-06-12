〔中国基金〕证监会再开债基申请大门,明确十项审核要点并禁止预测收益率

路透上海6月12日电---继华安月月鑫基金、汇添富理财30天基金后,中国证监会基金部日前称,周二(12日)起受理其他基金公司理财债券基金产品募集申请,并明确十大审核要点,要求禁止预测收益率,并且基金管理费等相关费用可以相对降低.

据中国证券报报导,证监会基金部有关负责人表示,将在理财债券基金的审核过程中,从特定的投资策略、估值方法、暂停基金运作的安排、基金的运营费用、开放期长度的设置、封闭期长度的设置等十方面把握审核要点.

在特定的投资策略上,固定组合类债券基金应当采取严格的买入持有到期策略.在封闭运作期内,基金投资的金融工具的到期日应不晚于封闭运作期的最后一日,以确保封闭运作期到期时基金资产均为现金资产.

在估值方法上,固定组合类债券基金,可以采用摊余成本法估值.单笔认申购基金份额采用固定期限锁定持有的短期债券基金,比照货币市场基金进行估值.

为增加基金运作的灵活性,固定组合类债券基金的基金合同可以约定,在基金运作规模低于一定金额时,基金管理人可以决定暂停基金运作,但暂停运作期间发生的费用应由基金管理人承担.

并且考虑到理财债券基金的投资管理相对简单,其基金管理费、托管费及销售服务费可以相应降低.

在开放长度的设置上,对于固定组合类债券基金,封闭运作期在1年以下的,开放期原则上不得超过5个工作日;封闭运作期在1年及1年以上的,开放期原则上不得超过10个工作日.

在封闭期长度的设置上,固定组合类债券基金原则上应为15天、45天和75天,或1个月、2个月和3个月,或半年及半年的整数倍.单笔认申购基金份额采用固定期限锁定持有的短期债券基金,锁定持有期限应当在60天以内.

证监会基金部同时明确,为减少不确定事件的影响,禁止理财债券基金以参考收益率等形式预测收益率.

证监会基金部并要求,理财债券基金应对基金持有的估值对象进行'影子"定价.当摊余成本法与影子定价确定的基金资产净值的偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应调整组合.其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人对投资组合进行价值重估,并披露临时报告。

中国首批两只短期理财基金产品-汇添富理财30天基金和华安月月鑫基金,数天内热销逾400亿元人民币的战绩,吸引不少基金公司"眼红"跟进.不仅第二批短期理财基金本周起开始发行,而且不少基金公司近期亦抓紧申购类似的短期理财基金产品.[ID:nSB1573608](完)