〔中国金融〕邮政储蓄银行行长陶礼明涉嫌个人经济问题被调查--公告

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京6月12日电---以资产计中国第六大商业银行--中国邮政储蓄银行周一发布公告称,该行行长陶礼明及资金营运部金融同业处处长陈红平因涉嫌个人经济问题正在协助有关部门调查.在此期间,公司业务、营运及财务状况均不受影响.
陶礼明自2007年3月邮储银行正式成立担任行长一职至今,之前任邮政局储汇局局长多年.
中国国有商业银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)副行长杨琨5月底亦被中国纪检部门调查.[ID:nSH0106427]
2006年12月底,中国银监会正式批准由中国邮政集团公司以全资方式,出资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司,2007年3月20日中国邮政储蓄银行正式成立,并于2011年12月31日获批整体变更为股份有限公司.
截止2011年末,邮储银行全行资产总规模已近4万亿元,位列中国第六大商业银行,资产规模仅次于五大行,不良资产率为0.06%,借助于遍布城乡的网点优势,邮储银行存款余额约2.8万亿元,排名第四,仅位于工商银行(601398.SS) (1398.HK) 、农业银行(601288.SS)(1288.HK)以及建设银行(601939.SS)(0939.HK)三家大行之后. (完)
--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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