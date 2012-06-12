〔澳洲个股〕澳洲航空大涨,因有报导称采取防止敌意收购措施

路透悉尼6月12日电---澳洲航空(QAN.AX)股价周二涨逾7%.此前报纸报导称,该公司已任命一个团队来防范敌意收购企图.

澳洲金融评论报报导称,澳洲航空已请麦格理集团(MQG.AX)防止潜在的敌意收购.报导未援引消息来源.在发布获利预警后,澳洲航空市值已跌去三分之一.

报导称,澳洲航空首席执行官乔伊斯(Alan Joyce)亦任命花旗集团(C.N)来监测其股份登记情况,以发现可能的袭击者.

澳洲航空股价上涨7.2%至1.04澳元,上周触及纪录低位0.96澳元.(完)