〔澳洲个股〕澳洲航空大涨,因有报导称采取防止敌意收购措施

金属期市：伦铜触及近一周高位，受中国制造业回暖所支持
路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三攀升至近一周高位，受主要金属消费国中国的制造业增长回暖，以及对铜矿供应短缺的担忧所支撑。
路透悉尼6月12日电---澳洲航空(QAN.AX)股价周二涨逾7%.此前报纸报导称,该公司已任命一个团队来防范敌意收购企图.
澳洲金融评论报报导称,澳洲航空已请麦格理集团(MQG.AX)防止潜在的敌意收购.报导未援引消息来源.在发布获利预警后,澳洲航空市值已跌去三分之一.
报导称,澳洲航空首席执行官乔伊斯(Alan Joyce)亦任命花旗集团(C.N)来监测其股份登记情况,以发现可能的袭击者.
澳洲航空股价上涨7.2%至1.04澳元,上周触及纪录低位0.96澳元.(完)
--编译 张涛;审校 戴素萍
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