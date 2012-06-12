《新兴市场重要经济事件预告》--6月12日-6月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月12日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall主办(1400).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行中国会议(至6月14日).

东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿举行记者会(0320).

雅加达--印尼央行理事会会议.

科伦坡--斯里兰卡央行货币政策委员会会议.

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(第二日).

路易港--毛里求斯央行总裁Rundheersing Bheenick主持记者会(0700).

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.

6月13日(三)

维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行公布5月29日议息会议纪录(1200).

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议.

阿克拉--加纳央行宣布利率决定.

6月14日(四)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)第161次(普通)会议.

蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构中国会议.

华盛顿--世界银行行长佐利克参与彼得森国际经济研究所主办的"与佐利克对话"活动,探讨全球经济前景和对外政策议题(1630).

首尔--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加韩国央行会议,会议主题为"金融危机余波下的货币政策和审慎宏观政策"(至6月15日).

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议.

印度海得拉巴--印度央行总裁苏巴拉奥,副总裁K. C. Chakrabarty,Subir Gokarn,Anand Sinha和H.R. Khan出席金融稳定发展理事会(FSDC)小组委员会会议(0900).

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议.

6月15日(五)

利马--秘鲁央行发表通胀报告.

6月16日(六)

伊斯坦布尔--黑海经济合作会议(至6月27日).

6月18日(一)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).

印度孟买--印度央行公布2012-13年第一季度货币政策评估.

6月19日(二)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).

拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

布拉格--捷克央行发表最新的银行业压力测试报告.

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer举行记者会介绍2011/2012年金融稳定报告(0800).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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