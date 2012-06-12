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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 08:49 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比开盘持坚,预计央行干预以限制其在9500以下

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* 美元/印尼卢比料在9450上方走坚,但预计印尼央行干预会限制汇价在9500以下

* 上日收报9430-9450,波动区间在9400-9465

* 隔夜印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)在9510-9530区间交投,纽约市场收报9510-9530

* 今天印尼央行举行政策会议,预料央行维持利率在5.75%不变.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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