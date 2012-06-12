〔标题新闻〕加拿大高层称西班牙银行业救助计划是欧元区迈向财政和金融一体化的重要一步

路透基点：台湾企银启动Valleyfield的4,000万美元再融资交易--TRLPC
路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
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路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠