〔金砖国家〕6月11日股汇市收盘纵览

路透6月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月11日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升1.07%,报914.87点.

中国股市:沪综指反弹收升逾1%,因周末公布的5月宏观经济数据优于预期,部分舒缓了市场的悲观情绪.同时,欧洲将启动援救西班牙银行计划亦令外围市场短暂向好,为国内市场提供回暖氛围.沪综指.SSEC收报2,305.8559点,上涨24.4089点或1.07%.上海A股成交额为600亿元人民币,上一交易日为636亿元.[.SSCN]

香港股市:收高,跟随亚洲市场普遍涨势,因西班牙银行将获救助且中国经济数据略好于预期,令海外投资者回补空仓.恒生指数.HSI升2.4%至18,953.6点,单日百分比涨幅为1月17日来最大.恒生国企指数.HSCE同样上涨2.4%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一略收涨.即期汇价近期多明显偏离中间价定位,而今日即期汇价较中间价跌幅达0.83%,创扩大波幅以来最高历史纪录.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水276点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3970元.[CNY/CN]

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印度股市:主要股指下跌,终止连续五日涨势,此前标准普尔警告称,印度可能成为金砖国家中首个失去投资级评等的经济体,这是标普之前决定调降印度评级展望后的最新举动.指标BSE指数.BSESN收跌0.3%,报16,668.01点,稍早一度劲扬1%.[.BO]

印度汇市:卢比兑美元周一跌至近一周低位,此前评级机构标准普尔警告,印度可能成为金砖国家中首个失去投资级评等的国家,令市场愈加担忧印度的财政及经济前景.根据SBI数据SBITREASURY01,卢比兑美元INR=D2收报55.74/75,低于上周五的55.42/43.周一盘中一度跌至55.82,为6月5日以来最低水准.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,298.980点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS升0.32%至697.44点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.02%至32.6600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.76%,报41.0200.

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巴西股市:拉美股市周一下跌,推动巴西和墨西哥股市回落至重要支撑位附近,因西班牙银行业获得援助未能平息投资者对欧债危机的担忧.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.79%,报54,001.45点.自上月以来,该指数一直围绕重要支撑位53,800点展开反弹.[ID:nL1E8HB8N9]

巴西汇市:巴西雷亚尔周一下滑,因巴西央行出售互换合约但未能遏制雷亚尔的跌势,且欧盟救助西班牙银行业引发的乐观情绪消退,拖累拉美金融市场.雷亚尔兑美元BRBYBRL跌1.64%,报2.0568雷亚尔.[ID:nL1E8HB7H2]

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南非股市:小幅收跌,未能守住稍早涨幅,受累于投资者对1,250亿美元的西班牙银行业救援计划感到不安,相关乐观情绪消退.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.16%,报29,656.99点.综合指数.JALSH收低0.15%,报33,616.57点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元周一走软,回吐稍早涨幅,因救援西班牙银行业引发的乐观情绪在午盘减退.兰特/美元ZAR=D3回吐涨幅,收报8.4477,低于上周五纽约收盘价8.3846,较盘中高位8.2501下滑近0.20.[ZAR/](完)