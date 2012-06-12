〔美国经济〕需明确政策以安抚依然忧虑的市场--芝加哥FED总裁埃文斯

路透芝加哥6月11日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示,若美国联邦储备理事会能明确何种经济形势会导致货币政策的最终收紧,将有助于安抚仍对政策收紧时间感到不安的金融市场

"市场仍有些担心美联储会部分取消目前实施的宽松举措,"他在一个商务宴会上表示.

埃文斯长期以来一直提倡美联储应进一步放宽货币政策.他亦要求明确说明在何种通胀及就业形势下,央行有必要提高利率.央行将利率维持在近零水准已经有三年半左右.(完)