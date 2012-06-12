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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 10:37 BJT

〔路透调查〕交易商对西班牙银行业对ECB融资依赖度的看法存在分歧

路透班加罗尔6月11日电---周一的路透调查显示,交易商对西班牙银行业获得纾困,是否会增加其对欧洲央行(ECB)融资操作依赖性的看法存在分歧.

在26名货币市场交易商中,有九名认为会使西班牙银行业减少对ECB再融资操作的依赖,另有九名认为会更加需要标售的帮助.有八名交易商称不会改变对欧元区融资操作的参与.

欧元区财长周六同意,向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,用于支持该国银行业进行重组.这使西班牙成为继希腊、爱尔兰和葡萄牙之后第四个寻求救助的欧元区国家.

对28名交易商的每周例行调查显示,他们预计ECB会在本周的再融资操作中配置1,150亿欧元,上周配置了1,190亿欧元.

交易商还预计,ECB在本周的月度调整操作中料配置150亿欧元资金,而上个月标售的130亿欧元资金即将到期.(完)

--编译 李春喜;审校 张荻

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