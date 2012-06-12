〔中国个股〕中国建筑1-5月地产销售额同比增22.1%,新开工面积止跌

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月12日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公告,1-5月地产业务销售额达439亿元人民币,同比增长14.6%;销售面积达329万平方米,同比增17.1%.
公告显示,1-5月新购置土地储备357万平方米,截至5月末公司土地储备总计达6,541万平方米.
中国建筑一季度实现净利润25.59亿元,同比增长16.2%.1-3月公司地产业务销售额约223亿元,增长19.3%.[ID:nSB1515030]
建筑业务方面,1-5月新签合同额达3,664亿元,同比增长26.0%;施工面积48,217万平方米,同比增长26.1%;同时新开工面积终结前四个月的下降态势,同比略增长9.8%,为7,838万平方米.
该公司1-4月新开工面积延续前三个月的下降态势,同比减少4.6%,为5,553万平方米.
中国建筑(601668.SS)5月稍晚公告称,公司获得九个重大施工项目,合同总金额367.2亿元人民币,相当于其2011年度营收的7.6%.[ID:nSB1565644]
中国建筑周一收报3.29元,过去一个月累计上涨约0.90%.(完)
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--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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