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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 08:59 BJT

〔中国个股〕中国建筑1-5月地产销售额同比增22.1%,新开工面积止跌

　路透上海6月12日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公告,1-5月地产业务销售额达439亿元人民币,同比增长14.6%;销售面积达329万平方米,同比增17.1%.

公告显示,1-5月新购置土地储备357万平方米,截至5月末公司土地储备总计达6,541万平方米.

中国建筑一季度实现净利润25.59亿元,同比增长16.2%.1-3月公司地产业务销售额约223亿元,增长19.3%.[ID:nSB1515030]

建筑业务方面,1-5月新签合同额达3,664亿元,同比增长26.0%;施工面积48,217万平方米,同比增长26.1%;同时新开工面积终结前四个月的下降态势,同比略增长9.8%,为7,838万平方米.

该公司1-4月新开工面积延续前三个月的下降态势,同比减少4.6%,为5,553万平方米.

中国建筑(601668.SS)5月稍晚公告称,公司获得九个重大施工项目,合同总金额367.2亿元人民币,相当于其2011年度营收的7.6%.[ID:nSB1565644]

中国建筑周一收报3.29元,过去一个月累计上涨约0.90%.(完)

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--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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