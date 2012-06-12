〔中国公开市场〕今日将进行300亿元正回购操作,期限28天--业内人士

金属期市：伦铜触及近一周高位，受中国制造业回暖所支持
路透墨尔本3月1日 - 伦敦期铜周三攀升至近一周高位，受主要金属消费国中国的制造业增长回暖，以及对铜矿供应短缺的担忧所支撑。
路透北京6月12日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作,期限28天.
周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续缺席.
上周中国央行宣布自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,大型投行普遍预测年内中国还有降息可能.[ID:nSB1595120]
上周公开市场小额净投放20亿元,之前连续三周净回笼累计达1,990亿元;本周公开市场央票和正回购到期量合计810亿元,其中央票10亿元,正回购800亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575