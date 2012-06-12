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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 09:23 BJT

〔中国公开市场〕今日将进行300亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透北京6月12日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作,期限28天.

周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续缺席.

上周中国央行宣布自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,大型投行普遍预测年内中国还有降息可能.[ID:nSB1595120]

上周公开市场小额净投放20亿元,之前连续三周净回笼累计达1,990亿元;本周公开市场央票和正回购到期量合计810亿元,其中央票10亿元,正回购800亿元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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