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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 08:56 BJT

〔全球金市〕金价走低,但避险魅力限制跌幅

路透新加坡6月12日电---金价周二两个交易日来首次走低,但跌幅有限,因现在对欧元区援救西班牙银行业持怀疑态度的投资者仍相信黄金的避险地位.

0032GMT,现货金XAU=跌0.3%,报每盎司1,589.89.

美国8月黄金期货GCQ2亦跌0.3%,至每盎司1,591.40美元.

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