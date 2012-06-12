〔新债招标〕中国国开行10年浮息债利差99bp,高于市场预期--业内人士

路透上海6月12日电---中国央行上周降息后的首个利率债招标结果周二出炉.业内人士透露,国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的10年期定存基准浮息债,中标利差99个基点(bp),高于此前市场93bp的预测均值.

此前市场对该期债的利差定位分歧较大,预测区间为80bp-105bp.业内人士并透露,投标倍数为2.2倍.

中国央行上周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595120](完)