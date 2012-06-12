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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 09:11 BJT

《汇市简讯》澳元/美元反弹,因亚洲股市持稳

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* 亚洲股市早盘未如预期般地震荡

* 韩股跌1.2%,但市况稳定,澳洲股市升0.28%,标普期货升0.15%

* 澳元/美元自支撑位0.9845反弹(该水准为0.9581/1.0110升势的38.2%回档位).(完)

--编译 石冠兰;审校 戴素萍

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