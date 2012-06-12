《中国债券市场每日交易备忘》--6月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多200亿元人民币10年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值93bp 东南(福建)汽车工业3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 天利高新( 600339.SS )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承 山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 山东安德利集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 莱美药业( 300006.SZ )1.2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承 临沂矿业集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 山航B( 200152.SZ )5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承 常州中小企业2.6亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA,中债信用增进担保),国开行主承 潍坊中小企业2亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA,中债信用增进担保),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 华能澜沧江水电20亿元一年期短融041253027,票面利率3.39% 重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1282192,票面利率5.00% ============================================================================== 三、缴款: 武进城投14亿元六年期固息债1280169,票面利率6.22% 江苏国信资产管理公司20亿元五年期固息债1280170,票面利率4.60% 中国北车601299.SS40亿元一年期短融 伟星股份( 002003.SZ )2亿元一年期短融 山东能源集团50亿元三年期中票 苏州高新科技中小企业1.8亿元三年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 中国国际信托40亿元10年期固息债038017付息,票面利率4.50% 中国国际信托60亿元20年期固息债038018付息,票面利率5.10% 国开行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)070209付息,基本利差0.62% 中海集运( 601866.SS )( 2866.HK )18亿元10年期固息债078019付息,票面利率4.51% 淮南矿业集团10亿元五年期中票0982085付息,票面利率4.35% 财政部100亿元三年期储蓄式国债101704付息,票面利率3.73% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --证监会基金部日前称,周二(12日)起受理其他基金公司理财债券基金产品募集申请,并明 确十大审核要点,要求禁止预测收益率,并且基金管理费等相关费用可以相对降低.[ID:nSB1603358] --中国证券报周二报导称,保监会有关部门日前召集险资高管,就增加无担保债投资品种、 降低不动产和股权投资门槛、参与衍生品交易等展开充分讨论.[ID:nnCN1603154] --国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞