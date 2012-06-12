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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 09:13 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国国家开发银行至多200亿元人民币10年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值93bp
  东南(福建)汽车工业3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
  天利高新(600339.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承
  山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
  山东安德利集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承  
  莱美药业(300006.SZ)1.2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承 
  临沂矿业集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  山航B(200152.SZ)5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承
  常州中小企业2.6亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA,中债信用增进担保),国开行主承
  潍坊中小企业2亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA,中债信用增进担保),兴业银行主承
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  二、新债上市:
 
  华能澜沧江水电20亿元一年期短融041253027,票面利率3.39% 
  重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1282192,票面利率5.00%
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  三、缴款:  

  武进城投14亿元六年期固息债1280169,票面利率6.22%
  江苏国信资产管理公司20亿元五年期固息债1280170,票面利率4.60%
  中国北车601299.SS40亿元一年期短融
  伟星股份(002003.SZ)2亿元一年期短融
  山东能源集团50亿元三年期中票
  苏州高新科技中小企业1.8亿元三年期集合票据
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  四、还本付息:

  中国国际信托40亿元10年期固息债038017付息,票面利率4.50%
  中国国际信托60亿元20年期固息债038018付息,票面利率5.10%
  国开行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)070209付息,基本利差0.62%
  中海集运(601866.SS)(2866.HK)18亿元10年期固息债078019付息,票面利率4.51%
  淮南矿业集团10亿元五年期中票0982085付息,票面利率4.35%
  财政部100亿元三年期储蓄式国债101704付息,票面利率3.73%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --证监会基金部日前称,周二(12日)起受理其他基金公司理财债券基金产品募集申请,并明
确十大审核要点,要求禁止预测收益率,并且基金管理费等相关费用可以相对降低.[ID:nSB1603358]
  --中国证券报周二报导称,保监会有关部门日前召集险资高管,就增加无担保债投资品种、
降低不动产和股权投资门槛、参与衍生品交易等展开充分讨论.[ID:nnCN1603154]
 
  --国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              6/29公布1-5月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞

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