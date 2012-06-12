《热点透视》西班牙和欧元区在银行业问题上可能还有得吵

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon/Fiona Maharg Bravo 编译 郑茵

路透伦敦/马德里6月11日电---要想取得成功,对西班牙银行业的援助就应当变成一场接管行动.迄今为止欧元区各国政府对于帮助西班牙银行业资本重组所附带的"约束性条件"仍然含糊其辞.不过,这种含糊其辞还是表明了他们的方向.需要来一场典型的银行业重组,由欧盟执委会竞争监管机构监督.而后是欧元区各国政府所谓的"横向结构改革",这可能预示政治化的西班牙银行体系走向终结.西班牙当局或许会以主权因素考量而抗拒,但他们几乎无能为力.

欧盟当局并无接管一个国家银行业的现成模式.但国际货币基金组织(IMF)在纾困前夕公布的西班牙银行业报告却提出了一些建议,这些建议会强烈冲击现行银行业体系.特别是,IMF建议赋予西班牙央行更多直接监管的权力,目前央行要行使职权还需仰赖政府.IMF还呼吁出台一项银行处置机制,由股东和债权人共同承担损失,迄今债权人大多并未承担任何损失.然而,希望新规及时出台从而降低眼前这场纾困计划的费用,那是不大可能了.

最困难的改革莫过于结束这些储蓄银行几十年来任人唯亲的老做法,这些银行仍在进行整顿.这意味着将会由西班牙的纾困基金FROB取代原有的管理团队,或许还会取得控股权.让欧盟执委会,欧洲央行以及IMF来推进这样的改革应该会更加容易一些,政府也可以拿"是欧元区让我这么做"来作为藉口.

理想情况下,欧盟,欧洲央行和IMF要想保持影响力,就应该分批拨付援助资金,而不要一次性把钱给完.当情势明白显示西班牙必须放弃一部分主权时,与西国政府之间的对话或许会有一些艰困.但欧元区其它国家应该表明态度,他们提供高达1,000亿欧元的援助并不是为了让西班牙银行业原班人马一切照旧.(完)