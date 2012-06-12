〔中国汇市〕人民币早盘下跌,欧元区忧虑不散中间价低开逾百点

* 人民币即期早盘下跌

* 欧元区忧虑不散,中间价低开逾百点

* 汇价较中间价最大跌幅仍较大,达0.77%

* 投资者持续聚焦欧元区动态

路透上海6月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘下跌.欧元区忧虑不散助涨美元指数.DXY,令人民币中间价低开逾百点,即期汇价亦承压,且汇价较中间价跌幅依然较大.

希腊能否留在欧元区、西班牙银行业救援等消息备受瞩目.上海一银行交易员表示,投资者持续聚焦欧元区动态,海外市场欧元上窜下跳对人民币中间价的定位影响较大.此外,还需从美国最新数据中寻找是否有推出QE3(第三轮量化宽松货币政策)的迹象.

北京时间11:47,人民币兑美元即期报6.3723元,上日收报6.3694元;中间价CNY=PBOC报在6.3292元,上日报6.3169元.今早即期汇价最低曾至6.3782元,较中间价跌0.77%.而昨日较中间价跌幅达0.83%,创扩大波幅以来最高历史记录.

"最近实际上就关注欧洲了,美国看新的数据是不是能有QE3的迹象."他认为.

该交易员指出,汇价明显脱离中间价已经持续很长时间,主要还是受客盘美元买需强劲引导.

北京时间11:49,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3685/75元,上日尾盘报6.3670元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4195/25,上日尾盘为6.4180元.

东京汇市欧元周二处于守势,因市场对仓促给予西班牙银行业援助表示忧虑,且希腊即将举行可能决定该国未来是否留在欧元区的选举.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>