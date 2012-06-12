《汇市简讯》美元/日圆几乎触及79.10的一目均衡基准线

0056GMT

* 美元/日圆在东京盘初交易下跌,仍在79.17附近

* 几乎触及位于79.10的一目均衡基准线,这是重要支撑位

* 79.10下方挂有买单,但在79.10和79.00下方混杂有停止单

* 其他支撑位料在转换线切入位78.72,以及200日移动均线切入位78.69

* 在80.00附近仍挂有卖单,上档79.95以上挂有停止单.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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