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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 09:30 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货延续跌势,因欧元区危机和美国中西部迎来喜雨

路透悉尼6月12日电---美国玉米期货周二下跌,延续跌势,尽管西班牙银行业达成了贷款协议,但对欧元区体质的担忧再度爆发,而且美国中西部地区降雨有利作物生长,亦令价格承压.

CBOT-12月玉米期货CZ2在亚洲盘初跌0.8%,周一下滑1.8%.近月7月玉米合约CN2下滑0.38%,上日跌1%,创两周来最大单日降幅,归因于对西班牙银行业救助计划的疑虑,且美国乾旱天气过后迎来降雨.

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