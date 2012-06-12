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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 09:33 BJT

《汇市简讯》美元指数:技术图型偏向盘整

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* 美元指数从昨日低位81.78上涨1.15%

* 亚洲盘初出现少量获利了结

* 日线动能指标显示涨跌信号不一

* 收缩的波林格区间偏向盘整

* 82.00左右埋有买单,为支撑位;周五高点82.89为阻力位 (完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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