《全球重要经济事件一览表》--6月12日-6月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月12日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall支持(1400).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.

东京--IMF副总裁利普顿主持记者会(0320).

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森将参加一小组讨论,主题为债务危机(1430).

罗马--意大利总理蒙堤和瑞士总统维德默-施龙普夫会晤,磋商税务协议事宜.

巴黎--法国总统奥朗德(Francois Hollande)在经济社会和环境理事会(Economic, Social and Environment Council)会议上发表讲话(1230).

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在一个经济论坛上讲话(1500).

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)公布斯洛伐克最新经济展望报告(1030).

日内瓦--瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann在国际劳工组织(ILO)年会间隙就强势瑞郎、就业、竞争力及去工业化发表讲话(1500).

哥本哈根--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick在证券业协会国际理事会(

ICSA)第25届年会上发表主题为"金融业改革和全球金融稳定"的演讲(0700).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Karolina Ekholm在瑞典自治体住宅公司协会(SABO)主办的会议上,就经济形势做陈述(0730).

柏林--德国总理梅克尔和财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在德国基督教民主党(CDU)经济会议上讲话.

法兰克福--德国央行副总裁Sabine Lautenschlager在德国央行研讨会上发表演讲.

伦敦--德国央行执行理事会成员Andreas Dombret在BAML:年中经济与战略会议上发表讲话(1000).

芝加哥--日本央行总裁白川方明在旧金山联邦储备银行亚洲银行业和金融会议上发表题为"日本远景"的主题演讲(0040).

旧金山--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛在旧金山联储举办的"全球金融挑战:亚洲的职责"会议上发表视频讲话(1530).

6月13日(三)

维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).

日内瓦--世界贸易组织争端解决机构(DSB)会议.

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在一个经济论坛上就澳洲经济和澳元发表演讲(2310).

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚对法国金融公司协会(French Association of Financial Companies)发表讲话(1000).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在瑞典经济协会年会发表演讲,主题为"金融危机和金融监管--五年动荡后的思考"(1000).

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick参加"移动支付解决方案的未来"会议关于无现金社会的小组辩论(0830).

塔林--爱沙尼亚央行发表最新宏观经济预测和经济政策声明.

法兰克福--德国央行执行理事会成员Joachim Nagel参加金融论坛的小组讨论(1500).

渥太华--经济合作暨发展组织(OECD)发表加拿大经济评估报告.

惠灵顿--新西兰央行发表货币政策声明和官方指标利率(2100).

6月14日(四)

维也纳--第161届(常规)OPEC会议.

法兰克福--欧洲央行(ECB)发表月报(0800).

华盛顿--世界银行行长佐利克参加彼得森国际经济研究所举行的"与佐利克对话"活动,讨论全球经济前景和外交政策问题(1630).

加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).

东京--日本央行货币政策会议(至6月15日).

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景发表讲话(0700).

德国曼海姆--德国央行总裁魏德曼在一个论坛上发表演讲(1330).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在Stockholm Centre for Commercial Law举办的信用评级机构会议上发表演讲,主题为"央行总裁看评级机构的作用"(1130).

首尔--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加韩国央行会议,主题为"危机后的货币和宏观审慎政策"(至6月15日).

苏黎世--瑞士央行发表货币政策评估并举行记者会(0730),还将发表2012年金融稳定报告(0800).

加拿大蒙特利尔--加拿大央行副总裁Agathe Cote在魁北克妇女金融协会(Association of Quebec Women in Finance)发表演讲(1705).

渥太华--加拿大央行公布金融体系评估报告(1430).

6月15日(五)

东京--日本央行货币政策会议(最后一日).

斯德哥尔摩--瑞典央行全体理事会议.

法兰克福--第14届欧洲央行(ECB)及其观察家会议.ECB总裁德拉吉发表讲话(0650),ECB执委普雷特参加小组辩论(0900),葡萄牙财长Vitor Gaspar发表演讲.

柏林--德国财政部长朔伊布勒在一次会议上发表演讲.

亚特兰大--社区发展金融机构(CDFI)基金主管Donna Gambrell在第38届年会上发表主题演讲(1530).

6月18日(一)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).

东京--日本央行公布月度报告(0500).

6月19日(二)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议(第一日).

悉尼--澳洲央行公布6月5日货币政策会议记录(0030).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]