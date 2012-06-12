《热点透视》西班牙银行业救助协议未能令该国摆脱下行螺旋

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 王翔琼

路透伦敦6月11日电---欧元区接受援助的国家通常会被资本市场拒之门外数年之久.但西班牙希望打破这个循环;虽然西班牙或会要求最多1,000亿欧元援助来支撑银行业,该国却想要避免接受全面救助.然而此前达成的援助协议未能令西班牙摆脱下行螺旋.

按理说,这项救助计划是个利好消息.如此一来,西班牙银行业将获得急需的资金支持,该国10年期公债收益率(殖利率)也很可能降至当前水准6.4%的一半.不过,该计划对于缓解西班牙失业率高企和经济增长率偏低的情况帮助不大.

此外,该救助协议实际上或会削减投资者对西班牙债券的买兴.如果评级机构决定下调西班牙债信评级,则可能迫使欧洲央行(ECB)加大对该国债务的减记幅度.若西班牙债信评级被调降至投资级以下,投资者或许会被迫卖出所持债券.

援助资金的来源是另一个值得担心的问题.倘若资金由欧洲稳定机制(ESM)拨付,就将获得优先债权人地位,使得民间债权人的受偿顺序靠后.但就算动用与现有债券地位相同的欧洲金融稳定机构(EFSF)资金,也不能彻底消除这一顾虑:毕竟,官方放贷机构极力避免了其所持希腊债务遭到减记.

市场信心下降,导致西班牙将更难筹到今年要填补赤字并偿还债务的370亿欧元,以及各自治地区所需的150亿欧元.然而,该国可能不会马上请求全面纾困.首先,国际投资者已在很大程度上停止购买西班牙债券.巴克莱估计,外资目前仅持有22%的西班牙债券.主要买家还是国内银行,这些银行反过来又要从欧洲央行获得资金.资本重组或许真的能为这一融资来源带来支撑.

不过,银行业不能永远向政府提供融资,且收益率不断上涨恐会令资本加速撤出西班牙.对西班牙进行全力营救会使危机进入一个新阶段,可能把意大利拖入漩涡之中,耗尽欧元区救助基金,并令保卫欧元的政治意愿受到考验.难怪投资者仍感到紧张不安.(完)