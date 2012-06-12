〔路透专访〕投资者青睐波动率ETF,防范欧洲危机带来的风险

路透伦敦6月11日电---上市交易基金(ETF)供应商Source称,因欧债危机而惴惴不安的欧洲股票投资者,正大批涌向防范股市波动性风险的新产品.

股票隐含波动率通常与股市走向相反,它既是衡量投资者风险厌恶程度的风向标,本身又是一种资产类别,可以用于购买投资保护或作方向性押注.

随着市场陷入动荡,且现货股票交易量萎缩,这种工具变得大受欢迎.

Source今年推出了三款新的波动率ETF,因应投资者寻求规避西班牙债务危机和希腊可能退出欧元区的风险,以及难以预计的危机扩散风险.

至此,这家ETF供应商总共推出五支基金,2012年迄今已吸引9.82亿美元资金,合计价值为11亿美元.Source约占到欧洲波动率ETF总资产的85%.

"这场危机带来的不确定性反而对我们有利,因为人们不再那么确定市场走向,"Source董事总经理Michael John Lytle说道.该公司由美银美林、高盛、摩根大通、摩根士丹利和野村所有.

他补充道,多数购买此类基金的人都是为了对冲风险而非投机.其原理是,当股市下跌时,波动率产品价值就会上升,从而降低整体投资组合的损失.

"它们(这种基金)的基础理念是,10%的波动性加90%的股票投资,可以很好的对冲尾部风险."

Source有四支ETF是基于美国标准普尔500指数隐含波动率.VIX,只有一支跟流动性较低的欧洲VSTOXX.V2TX挂钩.

路透数据显示,这两种波动率指标关联度非常高,30天关联度达85%左右,且均与欧元区蓝筹股指数STOXX 50.STOXX50E方向相反的可能性超过90%.

这些ETF又与上述两种波动率指标紧密关联,同时降低了每天都要做出投资决定的必要,以及在旧合约到期时更新投资的成本.此类成本降低了通过期货对波动率指数作长期押注的吸引力.(完)