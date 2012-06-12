〔路透专访〕投资者青睐波动率ETF,防范欧洲危机带来的风险

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月1日
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透伦敦6月11日电---上市交易基金(ETF)供应商Source称,因欧债危机而惴惴不安的欧洲股票投资者,正大批涌向防范股市波动性风险的新产品.
股票隐含波动率通常与股市走向相反,它既是衡量投资者风险厌恶程度的风向标,本身又是一种资产类别,可以用于购买投资保护或作方向性押注.
随着市场陷入动荡,且现货股票交易量萎缩,这种工具变得大受欢迎.
Source今年推出了三款新的波动率ETF,因应投资者寻求规避西班牙债务危机和希腊可能退出欧元区的风险,以及难以预计的危机扩散风险.
至此,这家ETF供应商总共推出五支基金,2012年迄今已吸引9.82亿美元资金,合计价值为11亿美元.Source约占到欧洲波动率ETF总资产的85%.
"这场危机带来的不确定性反而对我们有利,因为人们不再那么确定市场走向,"Source董事总经理Michael John Lytle说道.该公司由美银美林、高盛、摩根大通、摩根士丹利和野村所有.
他补充道,多数购买此类基金的人都是为了对冲风险而非投机.其原理是,当股市下跌时,波动率产品价值就会上升,从而降低整体投资组合的损失.
"它们(这种基金)的基础理念是,10%的波动性加90%的股票投资,可以很好的对冲尾部风险."
Source有四支ETF是基于美国标准普尔500指数隐含波动率.VIX,只有一支跟流动性较低的欧洲VSTOXX.V2TX挂钩.
路透数据显示,这两种波动率指标关联度非常高,30天关联度达85%左右,且均与欧元区蓝筹股指数STOXX 50.STOXX50E方向相反的可能性超过90%.
这些ETF又与上述两种波动率指标紧密关联,同时降低了每天都要做出投资决定的必要,以及在旧合约到期时更新投资的成本.此类成本降低了通过期货对波动率指数作长期押注的吸引力.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
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