《外汇专栏》西班牙救助协议并不能救赎欧元

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月1日
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 李爽
路透伦敦6月11日电---欧盟向西班牙债负沉重银行业提供的救助计划顾此失彼,好似按下葫芦浮起瓢,欧元可能因此受创.
据称欧元空头已经在1.2650-80区域集结,伺机再次试探周五1.2435美元的低点.
表面上看,西班牙似乎取得圆满结果.救助计划并不需要额外再实行撙节举措或结构性经济改革,但西班牙将面临国际金主的监管.
这可能就给接受救助但有带有附加条件限制的国家以及德国都带来问题.
西班牙首相拉霍伊声称西班牙的待遇好于希腊、爱尔兰和葡萄牙,这话可能促使那些国家的决策者争取类似待遇.
"认为西班牙的协议更优厚,这不正确,"爱尔兰副财长Brian Hayes周日表示,但爱尔兰民众可能不这样看.
在希腊,反对救助的左翼激进联盟党(SYRIZA)可能强调西班牙待遇与对其他受援国施加的条件存在差异,试图从中赚取政治资本.该党在选前民调中略微落后于支持救助的新民主保守党.
而且,还有一个问题,对西班牙给予的1,000亿欧元救助资金出自哪里?
爱尔兰财长Michael Noonan表示,这笔资金将出自欧洲金融稳定机构(EFSF)或欧洲稳定机制(ESM),利率与其他受援国一致.
芬兰表示,若由EFSF出资,该国将要求贷款必须提供担保.
若ESM有优先债权人身份,因此优先于其他西班牙债权人,这可能促使一些民间投资者出售西班牙债券.
即便决策者在一定程度上设法缓解了西班牙的压力,市场也可能仍将焦点集中于意大利,因为知道又一笔1,000亿欧元的救助已将欧元区救助能力耗尽.
因此,西班牙救助计划对于解决欧元区问题并非灵丹妙药,欧元兑美元反弹行情可能稍纵即逝.
所以,再次测试1.2435可能只是跌向6月1日低点1.2286以及2010年6月所及1.20区域的一个中间站.(完)
--译文审校 吴云凌
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
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* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债