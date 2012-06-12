版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 09:56 BJT

〔全球金融〕世界主要央行正应对经济放缓--芝加哥联储总裁埃文斯

路透纽约6月11日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称,世界主要央行正竭力单独应对全球经济放缓,若各央行之间需要进一步协作,当局将会对此进行讨论.

但埃文斯并未暗示,目前需要这样的商讨.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐