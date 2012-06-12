《独家新闻》印度国有炼厂自7月将暂停进口伊朗石油,因保险不足--消息

路透新德里6月11日电---行业消息人士称,欧洲对伊朗的制裁从7月开始启动后,印度国有炼厂将暂停原计划的自伊朗每日进口17.3万桶石油,除非政府允许它们使用伊朗安排的保险和船运.

印度是全球第四大石油进口国,也是石油输出国组织(OPEC)成员伊朗的第二大消费国.但是消息人士称,印度国内承运商以缺少保障为由拒绝运送石油.

与民营炼厂不同,印度国营炼化企业需要政府的准许才能以包含运费及保险费等在内的到岸价格(CIF)方式进口石油,因为联邦政策要求炼厂只能以离岸价格(FOB)形式购买石油,为印度的保险商和船运商提供惠顾.

但是印度船运公司称自7月起不再承运伊朗船货,因为国有保险商为伊朗航线提供有限承保的紧急计划被延后,而保险监管部门要求提供更多细节.

"事情变得困难起来.刚刚解决关于制裁的一个问题,立刻又发现陷入另一个麻烦,"一位消息人士称.由于事关敏感这位消息人士要求匿名.

上述消息人士称,印度国有炼厂原本计划7月从伊朗每日进口约17.3万桶石油.国有炼厂将寻求政府的批准使用伊朗提供的保险,因为为这类交易提供国家担保看起来不太可能.

"我们在考虑采取一些替代安排,会请求政府允许我们以CIF的方式承运,"炼厂HPCL的一位管理人士称,并补充指目前尚不清楚国内保险公司是否为伊朗石油船货提供保险.

美国和欧盟对伊朗采取更严厉的制裁,将禁止全球各地为伊朗石油运送提供延展的保险和再保险业务.(完)