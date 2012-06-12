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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 10:01 BJT

《汇市简讯》印尼卢比走势关注央行政策决定

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* 在近期干预汇市之后,印尼央行可能发出更为强硬的言论

* 市场密切关注吸引资本流入的任何建议

* 印尼今年预计将出现自1997年金融危机以来的首次经常帐赤字

* 5月外汇储备减少50亿美元,因抛售债券与股票所致

* 路透调查显示,印尼卢比的空仓规模为2008年11月以来最高(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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