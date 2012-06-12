〔中国公开市场〕28天期正回购中标利率应降息回落,但跌幅小于预期(更新版2)

(新增市场人士评论及央行公告)

* 28天期正回购中标利率跌5bp,反应降息

* 跌幅小于预期,仍有续跌可能

* 料周四91天期正回购利率亦将小跌

* 半年末时点渐近,公开市场或减量回笼

路透北京6月12日电---在中国央行三年半来首度降息之后,央行公开市场周二进行的28天期正回购中标利率亦应声回落,但跌幅小于市场预期,预计仍有续跌可能.

分析人士并指出,降息后公开市场仍将维持此前通过回购来平衡流动性的操作.但由于半年末时点渐近,资金面情况并不能非常乐观,预计公开市场或逐渐减少数量回笼,间或逆回购操作亦有可能;操作工具期限选择上,则可能更倾向于短期限.

"上午(28天期)正回购中标利率的调整,与存贷款利率的调整,方向一定是一样的;只是可能期限比(一年基准)较短,调整的幅度会小一些."中国农业银行金融市场部研究发展主管李刚称.

央行公告显示,稍早进行的300亿元人民币28天期正回购操作中标利率为2.75%,较上周下跌5个基点(bp).

北京一国有银行交易员亦称,正回购利率的调整,体现了与基准利率调整的一致性;常规来讲,28天期正回购操作利率应低于七天质押式回购加权水平,故当前操作利率还是显高了.

北京时间12:21,七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS为2.5498%,低于今日28天期正回购中标利率约20个bp.

上周中国央行宣布自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,上周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.[ID:nSB1595120]此前在2008年的降息周期中,公开市场28天期正回购中标利率亦同步下行,从当年9月中旬的3.20%,一直探到当年末0.9%的底部.

周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续缺席.

**91天期正回购利率亦料小跌**

分析人士指出,本周28天期正回购中标利率跌幅小于市场预期,预计周四或将进行的91天期正回购中标利率亦将随之小跌;至于下周28天期正回购利率仍可能小幅走跌或持平.

"28天(正)回购利率比我想得还要高,"一外资银行交易员称,"所以要看下个星期还有没有再调."

上述北京交易员则判断,下周28天期正回购中标利率,可能再小降5个bp或就此持稳于2.75%.

至于周四可能开展的91天期正回购操作中标利率,北京另一国有银行交易员认为,既然28天期正回购中标利率跌幅有限,"估计三个月期(正回购)也不会降很多."

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二小幅上行.降息鼓舞退却后,外汇占款趋势并不明朗及公开市场到期量减少因素,令机构对半年度存贷考核心有余悸,谨慎出借资金,因此今日公开市场正回购利率虽然下跌,但未能阻止资金成本走高.[CN/CN]

上周公开市场小额净投放20亿元,之前连续三周净回笼累计达1,990亿元;本周公开市场央票和正回购到期量合计810亿元,其中央票10亿元,正回购800亿元.(完)