《全球金融分析》欧洲纾困对市场产生的提振效果不断递减

路透纽约6月11日电---宽慰情绪带来的涨势也就这么多了.

受欧洲向西班牙银行业提供1,250亿美元援助的消息提振,全球股市和欧元隔夜反弹,但这次涨势有如昙花一现.

救助债务缠身的国家给投资者带来宽慰的时间非常短暂,很快被对于欧洲陷入增长放慢或无增长恶性循环以及债务负担不断增加的忧虑所取代.周一,这种情绪逆转的速度比以往来得都要快.

2010年希腊接受第一次救助后,美国股市标准普尔500指数隔日上涨1.3%.但此后纾困所得到的回应愈加微弱.

西班牙银行业救助方案公布后的市场反应最为消极,特别是考虑到该方案的规模以及涨势消退的速度.周一美国股市开盘一个小时后就跌至平盘下方,而且随后继续下跌.

"即使是最悲观和最看跌的分析师,也对市场否定此次纾困的果决态度感到吃惊,"Westpac Securities外汇策略师Richard Franulovich表示.

美国股市.SPX下跌1.3%,欧元/美元EUR=下滑0.2%,欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E和西班牙IBEX 35指数.IBEX亦双双下滑.

欧洲在2010年救援希腊和爱尔兰,2011年纾困葡萄牙,2012再度对希腊施以援手,这四次纾困后,欧元的涨势在一个月内消退,而股市受各种因素的影响涨跌不一.

在信用违约互换(CDS)市场,情况也类似.在获得援助的头两周后,购买希腊、爱尔兰或葡萄牙债务违约保险的成本往往下跌,因投资者将援助消息作为情势缓解的迹象,不料CDS价格在短短一个月内就回升到救援前的水平,甚至更高.

金融信息机构Markit称,西班牙公债CDS在应声下跌后升至595个基点,相当于1,000万美元西班牙政府公债的五年期保险成本为每年59.5万美元,这仅仅略低于纪录高位.

投资者渴望看到,欧洲央行(ECB)提供更多支援的解决方案以及形成欧洲共同债券市场,并称欧洲采取零敲碎打的方式应对欧债危机正令市场恐慌.

"我们一直在获得我称之为'面包屑'的东西,"TEAM Financial Asset Management投资组合经理James Dailey表示."我们真正需要的是欧洲拿出全面的解决方案.在欧洲央行祭出大规模举措之前,问题不会得到解决.欧洲的难题并非流动性,而是偿付能力."

浏览市场对欧元区援助的反应,请点击:(link.reuters.com/dyw68s)

**负面反应**

投资者担忧,西班牙、意大利和其他欧洲国家的借贷成本攀升,将导致其政府完全被国际资本市场拒之门外.

若下周末希腊选举产生的新政府选择放弃欧元,而不是继续履行财政撙节计划;或倘若西班牙再遭降评,公债收益率(殖利率)恐将进一步攀升.

市场还担心,此次银行业纾困将使西班牙的债务与国内生产总值(GDP)之比再增加10%左右,该比率今年年底料接近80%.

最终的结果将是,欧盟领导人在救援西班牙银行业之后,不得不向西班牙政府提供援助.

"对西班牙经济整体而言,债务没有减轻,"Franulovich称."这就是爱尔兰发生的情况.现在银行业体质更为健康,但该国却陷入了真正的困境."

西班牙央行一份报告显示,去年西班牙银行业实际上是西班牙主权债的最大买家,使得该国政府必须仰仗其正在设法援助的银行业.

"西班牙政府救助该国银行业,银行业又来救助政府,"诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨对路透表示,"这是巫术经济学.不会产生效果的,现在也没有效果."[ID:nSB1600830]

西班牙10年期公债周一的表现为两个月来最差之一.收益率升至6.51%,是市场对所采取的举措缺乏信心的明确信号.

"不可避免的是,市场开始将目光从西班牙转移至欧元区其他脆弱的成员国,"Markit信贷研究主管Gavan Nolan称,因担心其他国家会为其银行业寻求类似救援.

最明显的后果就是,欧元区第三大经济体--意大利的CDS周一走阔至550个基点.该国是世界第三大主权债市场.

芝加哥Harris Private Bank的首席投资长Jack Ablin表示,日益严重的危机应使得政府明白,在解决危机时要全盘考虑.

"投资者感到厌倦,"他称."这么一堵摇摇欲坠的墙上你可以涂的石膏也就这么多了."(完)