俄反对派拟再集会,考验普京应对力

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
记者 Lidia Kelly/Steve Gutterman
路透莫斯科6月12日电---莫斯科周二将举行抗议集会，这将考验反对派领导人是否还有能力继续向普京施压，因为普京新的举措表明，他决心对其执政的挑战采取行动。
反对派活动人士声言，将按计划推进普京5月7日就职以来首次最大规模集会。此前一天，警方搜查反对派领导人的住处，克里姆林宫批评人士称，此举带有前苏联独裁者斯大林时期的色彩。
联邦调查员在示威活动开始一小时前，传讯反对派主要领导人。
此举表明，普京将在新一轮六年总统任期里，将对异见人士采取更严厉的措施。
普京周五签署法律，增加集会时违反公共秩序的罚款额，在一些情况下罚款是以往的100多倍。普京的人权委员会警告称，这是对宪法规定公民可自由集会的侵犯。
执法人员周一在搜查反贪博主Alexei Navalny、左翼派人士Sergei Udaltsov及社交名流Ksenia Sobchak等人的住宅时，对这些人发了传票。
在一个为期三天的周末中，警方和调查者在清晨突然闯入上述人士位于莫斯科的家中，收走电脑硬盘和光盘、照片及其它个人物品，门外由武装警卫把守。
Sobchak在Twitter上写道：“有人早上8点闯入家里，我都没有机会穿好衣服，他们就在公寓乱翻，让我很丢脸。”
Udaltsov告诉记者：“他们搜遍全家，衣柜、厕所和冰箱，还搜了床底下。”他和他的妻子将于周二被传讯。
警方在Navalny家中待了13个小时，然后才拿着一些盒子离开。Navalny随后对记者表示，传票明显是为了阻止他参加集会，但他声言将会参加。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)