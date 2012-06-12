〔国际油市〕布兰特原油逼近年内低点,因欧债担忧打击人气

路透新加坡6月12日电---布兰特原油周二跌向年内低点,至97美元下方,因市场担忧欧债危机会继续恶化,打击全球经济并威胁到原油需求增长.

西班牙银行业获得纾困产生的乐观情绪消退,市场忧心纾困会对该国的公共债务产生影响.而围绕希腊选举的不确定性加剧了欧洲金融危机将会恶化的担忧,导致从亚洲股票到欧元等多数资产回吐涨幅.

布兰特原油期货LCOc1最低跌至96.62美元,接近6月4日触及的年内低点95.63.截至0057GMT,该期货跌0.84美元,报97.16.