〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,因市场情绪急转直下

路透惠灵顿/悉尼6月12日电---澳元和新西兰元周二在低位徘徊,因市场对西班牙银行业获得救援的看法迅速变差,拖累全球股市和公债收益率(殖利率)走低.

澳洲经济数据也失去近期的强劲势头,周二公布的调查报告显示,澳洲5月企业状况创三年最差,因围绕欧债危机和全球增长前景的疑虑严重挫伤信心.[ID:nSB1603580]