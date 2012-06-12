〔日本债市〕欧债疑虑支撑公债价格上扬,五年期债券标售料需求强劲

路透东京6月12日电---日本政府公债价格周二上扬,因对周末达成西班牙银行业救助协议的信心消退,债市迎来一波避险需求.

这股涨势料支撑财务省标售五年期公债的需求,尽管0.2%的票息较低.这追平上个月的票面利率,也是2003年另两次其他标债所及纪录低点.