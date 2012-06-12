英国前首相布朗称默多克误导听证会

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月11日电---英国前首相布朗（Gordon Brown）周一谴责称，媒体大亨默多克（梅铎，Rupert Murdoch）误导听证会，用不实证词指控布朗曾威胁对默多克公司宣战。

布朗在列维森听证会（Leveson）上称：“从来就没有这段对话。我很震惊，没想过会被这样指证。就没有这个电话。（我）没威胁过他。”

“我觉得，这令人震惊。没发生过这种事。除了默多克的证词，没有证据表明发生过这种事。”

默多克宣誓作证称，2009年9月《太阳报》开始支持英国保守党后，布朗曾打电话给他，并表示要对默多克公司宣战进行报复。

默多克在4月听证会上称：“我们的谈话比你我现在平静。他当时说，‘你的公司向我的政府宣战，我们别无选择，只能向你的公司发动战争。”

当被问及时任首相怎么会进行这种威胁，默多克表示：“我认为他当时心态不是很平和。”

布朗曾于2007年至2010年任英国首相。他表示，默多克对于通话日期和内容的说法有误。

路透看到了布朗五名顾问去年提交给媒体申诉委员会（Press Complaints Commission）的声明称，五人均未听到布朗曾在电话中威胁默多克。（完）