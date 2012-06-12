英国前首相布朗称默多克误导听证会

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月1日
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月11日电---英国前首相布朗（Gordon Brown）周一谴责称，媒体大亨默多克（梅铎，Rupert Murdoch）误导听证会，用不实证词指控布朗曾威胁对默多克公司宣战。
布朗在列维森听证会（Leveson）上称：“从来就没有这段对话。我很震惊，没想过会被这样指证。就没有这个电话。（我）没威胁过他。”
“我觉得，这令人震惊。没发生过这种事。除了默多克的证词，没有证据表明发生过这种事。”
默多克宣誓作证称，2009年9月《太阳报》开始支持英国保守党后，布朗曾打电话给他，并表示要对默多克公司宣战进行报复。
默多克在4月听证会上称：“我们的谈话比你我现在平静。他当时说，‘你的公司向我的政府宣战，我们别无选择，只能向你的公司发动战争。”
当被问及时任首相怎么会进行这种威胁，默多克表示：“我认为他当时心态不是很平和。”
布朗曾于2007年至2010年任英国首相。他表示，默多克对于通话日期和内容的说法有误。
路透看到了布朗五名顾问去年提交给媒体申诉委员会（Press Complaints Commission）的声明称，五人均未听到布朗曾在电话中威胁默多克。（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
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