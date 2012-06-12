阿富汗称中石油在阿石油勘探受前军阀干扰

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔6月11日电---阿富汗政府周一称，忠于该国陆军参谋长杜斯塔姆（Abdul Rashid Dostum）的民兵组织，正干扰中国石油天然气集团公司在阿富汗的石油勘探活动。
阿富汗去年末与中石油签订开发该国北部阿姆河盆地（Amu Darya）石油区块的协议，该项目预计在今后20年可向阿富汗带来数十亿美元的收入。
该协议包括在该国北部省份萨尔普勒（Sar-e Pul）和法利亚布（Faryab）开发油田和建一座炼油厂的条款，是阿富汗政府数十年来签订的首个国际性石油生产协议。法利亚布省是杜斯塔姆的老家。
两名阿富汗官员称，杜斯塔姆的支持者要求分成项目收益。“杜斯塔姆将军麾下的武装人员恐吓当地的中国工程师，还为勘探石油区块设置障碍，”卡尔扎伊的一位高级助理称。
他称，在上周一个由卡尔扎伊主持的内阁会议上，矿业部对杜斯塔姆的干扰提出了抱怨。杜斯塔姆曾是大军阀，目前名义上担任阿富汗陆军参谋长。
一位矿业部官员告诉路透，在卡尔扎伊上周访华期间，中石油高层提出了他们对工作受到干扰的关切。
杜斯塔姆所在的民族阵线党（National Front）否认相关说法，称政府试图中伤杜斯塔姆将军的名声。
民族阵线党主席马苏德（Ahmad Zia Masood）在一个新闻发布会上称：“此类指控将带来严重后果，因为我们有人民的支持。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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