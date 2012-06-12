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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 12:36 BJT

〔标题新闻〕银行界高层希望美联储允许奖励表现优异者,只要决策失误时其收入相应降低即可

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HB4Z9]

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