《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币温和走跌

(本文来源为IFR评论,3000Xtra用户请双击[IFR]即可浏览其他IFR消息与评论)

IFR 6月12日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲时段温和走跌,此前在纽约市场的跌势可能过头,因西班牙10年期公债收益率收盘从6.01%急升至6.51%.

人民币中间价疲软对多头肯定没有帮助,但整体市场似乎已走出欧元区公债收益率和股市过度负面走势带来的影响,使得风险交易有喘息的机会.

市场人气依然极度悲观,但离周末和希腊大选还有四个工作日.我们预计市场交投震荡,目前无明确方向,但对西班牙接受部分援助的分析没有最初预想的那么糟.

西班牙将通过有序银行重组基金(FROB)(同时由IMF监督)对国内银行进行资本重组或将其国有化,市场普遍认为这是个大大加分的举措.(完)