〔日本股市〕日经指数早盘跌逾1%,西班牙获援消息未能驱散欧元区疑虑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京6月12日电---日本股市日经指数.N225周二早盘下跌逾1%,回吐周一的多半涨幅,因西班牙银行业获援的消息未能打消对欧元区未来的忧虑.
日经指数早盘下跌1.3%,至8,514.76点.昨日上涨2%,受欧元区达成协议,向西班牙银行业提供1,250亿美元贷款后的初步乐观情绪提振.东证股价指数.TOPX今日早盘下跌1.4%,至719.98点,成交清淡.
"昨日市场因西班牙的消息而上涨...但今天回落,因人们对该贷款的细节不太确定,"Kazaka Securities的首席分析师Yoshihiko Tabei表示.
周一表现突出的个股回吐涨幅.Panasonic(6752.T)下跌3.5%,佳能(7751.T)放量下跌0.8%,马自达(7261.T)跌2%.(完)
--编译 丁琦;审校 张涛
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)