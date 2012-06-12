〔日本股市〕日经指数早盘跌逾1%,西班牙获援消息未能驱散欧元区疑虑

日经指数早盘下跌1.3%,至8,514.76点.昨日上涨2%,受欧元区达成协议,向西班牙银行业提供1,250亿美元贷款后的初步乐观情绪提振.东证股价指数.TOPX今日早盘下跌1.4%,至719.98点,成交清淡.

"昨日市场因西班牙的消息而上涨...但今天回落,因人们对该贷款的细节不太确定,"Kazaka Securities的首席分析师Yoshihiko Tabei表示.

周一表现突出的个股回吐涨幅.Panasonic(6752.T)下跌3.5%,佳能(7751.T)放量下跌0.8%,马自达(7261.T)跌2%.(完)

--编译 丁琦;审校 张涛

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