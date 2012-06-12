版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 11:46 BJT

〔日本经济〕政府需上调消费税来展示财政改革的决心--IMF

路透东京6月12日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,日本政府通过上调税收和福利改革的法案,是表明日本致力于财政改革的关键.

IMF对日本经济暨经济政策年度评估声明称,日圆略被高估,由于欧债危机给前景带来风险,日圆可能会进一步走强.

IMF还表示,日本政府将需要采取更多措施来降低公共部门债务,日本央行或通过扩大资产购买规模,来进一步放宽政策,帮助结束通缩.(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐