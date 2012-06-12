〔日本经济〕政府需上调消费税来展示财政改革的决心--IMF

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月1日
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透东京6月12日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,日本政府通过上调税收和福利改革的法案,是表明日本致力于财政改革的关键.
IMF对日本经济暨经济政策年度评估声明称,日圆略被高估,由于欧债危机给前景带来风险,日圆可能会进一步走强.
IMF还表示,日本政府将需要采取更多措施来降低公共部门债务,日本央行或通过扩大资产购买规模,来进一步放宽政策,帮助结束通缩.(完)
--编译 梁睿雪;审校 郑茵
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
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