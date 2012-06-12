〔新债招标〕中国铁道部200亿元10年期固息债中标利率为4.30%--业内人士

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月12日电---业内人士周二透露,中国铁道部稍早在银行间债市招标发行的200亿元人民币10年期固息企业债,中标利率为4.30%,认购倍数1.95倍.
该期债为铁道部今年第一期铁路建设债券,由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保,采用固定利率方式,按年计息.
该期债主承销商为申银万国证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、国泰君安证券、招商证券(600999.SS)、华泰联合证券和国开证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.
中国今年铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖,前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高,同比降幅则持续缩窄.此外,铁道部还表示将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.[ID:nSB1597228](完)
--发稿 丁淑琴/李宏薇; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)