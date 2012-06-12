〔新债招标〕中国铁道部200亿元10年期固息债中标利率为4.30%--业内人士

路透上海6月12日电---业内人士周二透露,中国铁道部稍早在银行间债市招标发行的200亿元人民币10年期固息企业债,中标利率为4.30%,认购倍数1.95倍.

该期债为铁道部今年第一期铁路建设债券,由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保,采用固定利率方式,按年计息.

该期债主承销商为申银万国证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、国泰君安证券、招商证券(600999.SS)、华泰联合证券和国开证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.

中国今年铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖,前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高,同比降幅则持续缩窄.此外,铁道部还表示将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.[ID:nSB1597228](完)