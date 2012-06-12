〔中国货币市场〕降息后回购利率首度上涨,机构忌惮半年末考核谨慎出钱

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月12日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二小幅上行.降息鼓舞退却后,外汇占款趋势并不明朗及公开市场到期量减少因素,令机构对半年度存贷考核心有余悸,谨慎出借资金,因此今日公开市场正回购利率虽然下跌,但未能阻止资金成本走高.
交易员指出,在流动性宽裕的情况下,公开市场正回购中标利率能够起到带动整体资金成本下行的作用,但今日资金面趋紧,并且各家机构对6月底之前预期均不乐观,导致质押式回购利率"未降反升".
在中国央行三年半来首度降息之后,中国人民银行公开市场今日稍早进行的300亿元人民币28天期正回购操作中标利率应声回落,下跌5个基点(bp)至2.75%,之前为2.80%.[CN/MMTCN]
"感觉过了6月份,资金就紧张起来了,各家行主要是为了半年末(存贷)考核做准备,6月公开市场到期并不多的,加上外汇占款情况也不明朗,所以(银行)都早做准备."上海一券商交易员称.
该交易员并指出,除银行需面对考核外,前期债券市场一波涨势使得机构加大"杠杆化"操作力度,对资金市场的抽水作用也逐渐显现,综上预计近期资金面将日趋紧张.
据路透统计显示,中国央行公开市场6月央票和正回购到期量合计2,890亿元人民币.[ID:nSB1579526]
中国商务部部长陈德铭最新讲话称,后期外贸形势仍然比较严峻,如幸运全年可保持10%左右的增长.[ID:nSB1601060]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3973 2.3269 7.04 3,903.15
七天CN7DRP=CFXS 2.5497 2.4249 12.48 661.44
14天CN14DRP=CFXS 2.7586 2.7525 0.61 89.93
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4022 2.3298 7.24 891.09
七天CHICNY7D=CFXS 2.6833 2.4294 25.39 135.98
==============================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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