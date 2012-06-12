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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 12:18 BJT

〔全球金融〕IMF第一副总裁利普顿:可利用汇市干预避免市场陷入无序

路透东京6月12日电---国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周二表示,可以采用汇市干预手段来避免市场无序走势,但必须是在汇率由市场决定的情况下.

利普顿称,IMF认为,日本等发达国家应该拥有浮动汇率.

利普顿正在访问日本,就该国经济和财政政策的年度咨询报告进行研讨.(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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