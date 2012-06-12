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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 12:02 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上升,此前IMF发表关于日本的悲观看法

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* 国际货币基金组织(IMF)对日本的悲观评论引燃日圆全线卖盘

* IMF预计日本前景已明确转为下行,因欧洲动荡

* IMF称日圆汇率略有高估

* 美元/日圆高见79.55/60,低见79.17

* 80.00下方仍有美元/日圆卖盘,79.95上方开始有停止单,80.20上方有更大规模停止单 (完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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