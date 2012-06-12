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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 12:07 BJT

《汇市简讯》在泰国央行宣布政策决议前,或宜作多美元/泰铢

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* 泰国央行很可能放松强硬立场,但料会维持利率在3%不变

* 30.92附近是强劲阻力区,近期已两度试探此位

* 黄金相关的资金流动基本上主导市场,而基金公司撤退

* 10日移动均线显示,6月资金流出股市的步伐明显减缓.(完)

--编译 肖群英;审校

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